Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» высказал несогласие с запретом на критику судей.

— Вы редко высказываетесь о судействе и в целом не любите говорить об этой теме. Некоторые тренеры согласны с Виктором Гончаренко, что арбитрам нужно сделать лицо попроще. Судейство на самом деле было таким ужасным в первой части сезона?

— Кто-то делает свою работу хорошо, кто-то — плохо. Люди ошибаются, человеческий фактор никто не отменял. Тренеры ошибаются, футболисты — тоже. Не понимаю только, почему теперь судей нельзя критиковать. Давайте вообще никого обсуждать не будем. Они что, особенные люди? Если тренеров, футболистов, президентов клубов критикуют, почему нельзя судей? Конечно, не в грубой форме. Даже не за себя говорю, потому что кто бы как из арбитров ни судил матчи моей команды, не ругал их. Ошибся — так ошибся, все бывает (Артем Агапов)

Полностью интервью Игоря Черевченко — здесь.