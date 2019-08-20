Игорь Акинфеев: «Мы не бросали Кокорина и Мамаева»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, поможет ли экс-футболистам сборной России Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, если они обратятся к нему за помощью после освобождения. При этом голкипер выразил уверенность, что оба игрока вернутся в футбол.

— У Мамаева и Кокорина в конце года заканчивается срок заключения. Если им потребуется помощь, и они к вам обратятся, готовы им помочь? — спросили Акинфеева на пресс-конференции в Москве.

— Надо у них спросить об этом. Мы их никогда не бросали. Уверен, что они вернутся в футбол. (Елена Григорьевская)

Братья Александр и Кирилл Кокорины решением Пресненского районного суда Москвы от 8 мая были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий — на 1 год и 5 месяцев. Все они осуждены по статьям о побоях и хулиганстве после участия в двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября суд города Алексеева Белгородской области рассмотрит ходатайства об УДО братьев Кокориных и Мамаева. Если прошения не будут удовлетворены, Мамаев (как и Протасовицкий) должен пробыть в заключении до 6 ноября, а братья Кокорины — до 7 декабря.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале