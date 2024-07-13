Игорь Акинфеев рассказал о письмах поклонниц: «Мы все читаем»
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как со временем изменилось его отношение к персональным поклонницам.
«Сейчас уже нет, все, уже возраст не тот. Хотя в клуб письма на мое имя до сих пор приходят (смеется). Хоть и кажется кому-то, что это уже прошлый век, но письма существуют, они доходят до клуба. Мы все читаем. Часто люди просят отправить обратным письмом открытку с автографом — обязательно это делаем.
Что касается поклонниц, у меня семья, жена, дети — про каких-то поклонниц и мыслей нет. Конечно, люди, болельщицы, девушки часто встречают, но это только совместное фото и не более того», — цитирует Акинфеева ТАСС.
Акинфеев выступает за основу ЦСКА с 2003 года. В прошлом сезоне 38-летний голкипер принял участие в 27 матчах красно-синих, пропустил 34 гола и отыграл 9 встреч на ноль.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -