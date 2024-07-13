Ташуев считает, что Тимофеев может стать фундаментальным футболистом для «Локомотива»
Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мыслями о переходе в «Локомотив» полузащитника Артема Тимофеева.
«Тимофеев — находка для «Локомотива». Минимум пару лет он поиграет. К тому же может уйти еще и Баринов. Тимофеев закроет позицию в центре поля и может стать фундаментальным футболистом. Еще он способен много забивать, подключаясь из глубины. В «Ахмате» у меня он забил восемь мячей за сезон. Своим поведением Тимофеев также показывает, что он лидер, голословно что-то кричать ему не надо. Молодые игроки будут смотреть на него и понимать, какая одержимость профессией должна быть», — цитирует Ташуева Legalbet.
Тимофеев выступал за «Ахмат» с 2020 года. Всего за грозненцев 30-летний футболист провел 118 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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|21.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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