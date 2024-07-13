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Ташуев считает, что Тимофеев может стать фундаментальным футболистом для «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мыслями о переходе в «Локомотив» полузащитника Артема Тимофеева.

«Тимофеев — находка для «Локомотива». Минимум пару лет он поиграет. К тому же может уйти еще и Баринов. Тимофеев закроет позицию в центре поля и может стать фундаментальным футболистом. Еще он способен много забивать, подключаясь из глубины. В «Ахмате» у меня он забил восемь мячей за сезон. Своим поведением Тимофеев также показывает, что он лидер, голословно что-то кричать ему не надо. Молодые игроки будут смотреть на него и понимать, какая одержимость профессией должна быть», — цитирует Ташуева Legalbet.

Тимофеев выступал за «Ахмат» с 2020 года. Всего за грозненцев 30-летний футболист провел 118 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: Legalbet
Артем Тимофеев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Ташуев
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