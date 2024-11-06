Игнатов оценил форму «Спартака» в последних матчах

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал последние результаты команды.

5 ноября красно-белые на своем поле уступили «Ростову» (0:1) в первом матче ? финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это больше ваше дело оценивать нас, а наша задача — радовать зрителей и болельщиков. Хорошую серию провели, выиграли три матча подряд. Обрели стабильность, но сегодня четвертую победу получить не удалось. Это футбол, такое бывает», — цитирует Игнатова Legalbet.