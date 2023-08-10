Игнатов назвал мечтой вызов в сборную России

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» заявил, что рассчитывает сыграть за сборную России.

«Это детская мечта любого футболиста. Конечно, надеюсь [на вызов]. Пока разговора с Валерием Георгиевичем [Карпиным] об этом не было», — сказал Игнатов «СЭ».