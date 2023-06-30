Игнатьев считает, что в следующем сезоне РПЛ уровень конкуренции в борьбе за чемпионство будет выше
Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о конкуренции в борьбе за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.
«Судя по тому, как играли «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» в концовке чемпионата, в следующем сезоне РПЛ уровень конкуренции в борьбе за чемпионство будет намного выше. Нельзя забывать и про «Спартак» — в прошлом сезоне они выдали отличное начало, думаю, в этом году они станут стабильнее, если будут сделаны правильные выводы. У «Динамо» новый тренер, от них тоже можно многого ожидать. Сейчас клубы начнут усиливаться — это возможность укрепить состав и стать более конкурентноспособными. Для соперничества с петербуржцами клубам нужны серьезные приобретения. Еще многое зависит от того, уйдет ли из «Зенита» кто-то из бразильцев. Конечно, «Зенит» останется главным претендентом на чемпионство, но, думаю, в следующем сезоне им будет немного сложнее», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 чемпионом РПЛ стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Вторым стал ЦСКА (58), на третьей строчке — «Спартак» (54).
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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