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Игнатьев считает, что в следующем сезоне РПЛ уровень конкуренции в борьбе за чемпионство будет выше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о конкуренции в борьбе за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Судя по тому, как играли «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» в концовке чемпионата, в следующем сезоне РПЛ уровень конкуренции в борьбе за чемпионство будет намного выше. Нельзя забывать и про «Спартак» — в прошлом сезоне они выдали отличное начало, думаю, в этом году они станут стабильнее, если будут сделаны правильные выводы. У «Динамо» новый тренер, от них тоже можно многого ожидать. Сейчас клубы начнут усиливаться — это возможность укрепить состав и стать более конкурентноспособными. Для соперничества с петербуржцами клубам нужны серьезные приобретения. Еще многое зависит от того, уйдет ли из «Зенита» кто-то из бразильцев. Конечно, «Зенит» останется главным претендентом на чемпионство, но, думаю, в следующем сезоне им будет немного сложнее», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 чемпионом РПЛ стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Вторым стал ЦСКА (58), на третьей строчке — «Спартак» (54).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-v-sleduyushhem-sezone-rpl-uroven-konkurentsii-v-bor-be-za-chempionstvo-budet-namnogo-vy-she/
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Борис Игнатьев
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