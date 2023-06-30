В «Гремио» опровергли новость об интересе к Карраскалю

Директор «Гремио» Антонио Брум в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб следит за ситуацией с полузащитником ЦСКА Хорхе Карраскалем.

«Нет, мы не следим за Карраскалем. До этого тоже не интересовались», — сказал Брум «СЭ».

Ранее Twitter Palco do Esporte сообщил, что «Гремио», «Интернасьональ» и «Коринтианс» присматривают за Карраскалем, который потерял место в основе армейцев.

В 2022 году Карраскаль подписал контракт с ЦСКА на четыре года. В составе армейцев 25-летний колумбиец провел 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.