"Идея "Z+" была стратегическим планом "Зенита". Продюсер - о создании скандального шоу

Продюсер шоу Z+ Игорь Порошину в интервью "360" рассказал подробности создания проекта.

Напомним, в воскресенье, 17 марта, "Зенит" запустил развлекательный канал "Z+", на котором собирается и в будущем транслировать матчи команды с комментаторами. ​

Шоу получилось неоднозначным как для зрителей, так и для участников. Ведущая Мария Командная даже отказалась от гонорара и пожелала создателям в дальнейшем сделать что-то стоящее.

– Как появилась идея создания канала?

​– Инициатива исходила от "Зенита". Это было стратегическим планом клуба. На меня вышел маркетинг-директор "Зенита" Стас Благин и предложил создать презентацию-концепцию платформы. Это было в феврале. Все происходило очень срочно, цейтнот, сроки запуска были неправдоподобными. Я представил концепцию, она выиграла. Знаю, что были еще кандидаты.

– Удивило, что это появилось на сайте "Зенита".

– Это многих потрясло. И в этом секрет реакции, которую мы наблюдаем.

– Как вы убедили руководство клуба, что такое можно показывать?

– Оно согласилось сразу.

Вообще я представляю себе развитие канала как некого агрегатора всех популярных форматов на YouTube, которые мы адаптируем под свои нужды. Естественно, мы не могли разыграть все (форматы). Мы разыграли баттл. Плюс мы разыграли формат стенд-апа в перерыве, что так шокировало многих.

Вообще Антон Борисов – это очень специальный комик. Это условно нью-йорской выделки жизнь-рефлексия. Он не на панчах играет. Интересно наблюдать, как живет рефлексия в его скетче. Поэтому это очень неточный упрек, что использовали только грубое оружие. Или монументальные средства, каковым является Шнур.

Это фабрика историй, где материалом служит "Зенит", футбол и вообще все отсветы, которые отдает футбол на общественную жизнь. Вы помните, как Командная назвала Лебедева Серхио Рамосом Рунета. Он сказал, что даже не знает, кто это такой. Он не знает мировую звезду футбола! Сережа (Шнуров знает), наверное, тоже не дальше Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Вот так руководство приняло концепцию, а дальше было обсуждение деталей.

– То есть цензуры со стороны клуба не было?

– Это нельзя назвать цензурой, это смешное слово.