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«Хотим справедливого решения». Кокорин — о заседании суда

09:46
Александр Кокорин в суде. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Александр Кокорин в суде. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Нападающий Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сегодня, 31 июля, будут присутствовать на заседании по пересмотру апелляционного приговора в Мосгорсуде.

— Настроение хорошее, надеюсь на положительный исход, — сказал Кокорин. — Если адвокат говорит, что шансы хорошие, значит будем им доверять. Дай Бог, чтобы так и было. Компенсация? Мы пока хотим справедливого решения.

На вопросы о переходе в «Спартак» Кокорин не ответил. (Севастиан Терлецкий)

С октября 2018 года до сентября 2019-го Кокорин находился под арестом и в колонии после громкого дела с двумя драками в центре Москвы в компании брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его друга, экс-футболиста Александра Протасовицкого. После освобождения по УДО

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