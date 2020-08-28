«Хотелось бы отомстить». Крал ждет шанса сыграть против сборной России

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, на какой позиции его использует тренерский штаб сборной Чехиии.

— Ты стал одним из героев отборочного турнира чемпионата Европы, когда забил и сделал голевой пас в решающем матче против Косова. На следующее утро ощутил себя спасителем нации?

— Тогда вся наша сборная сыграла по-настоящему классно. Первую игру на выезде в Косове мы проиграли, и болельщики были рассержены, — цитирует Крала сайт «Спартака». — В домашнем матче тоже уступали 0:1, и все понимали, что нужно срочно что-то делать. Мне удалось забить и сделать голевую передачу, но это была по-настоящему командная работа. Ощущения были запредельными! Для меня это только начало пути в сборной, я провел за национальную команду лишь семь официальных игр.

— В сборной ты действуешь ближе к чужим воротам, чем в «Спартаке».

— Да, часто играю выше, а позади остается Томаш Соучек; раньше мы вместе играли за «Славию», а теперь он успешно выступает за «Вест Хэм». Наша национальная команда играет в другой футбол: высоко прессингует на протяжении всей игры, при этом в центре поля довольно сильная ротация. В «Спартаке» она не так ярко выражена, но я уже привык к обоим стилям.

Уверен: год, проведенный в «Спартаке», сильно поможет мне при выступлении за сборную. Я не только про опыт оборонительной игры, но и про атакующие элементы. В чемпионате России намного больше топовых матчей, чем в чешской лиге. Например, если играешь за «Славию», то серьезные встречи у тебя только со «Спартой» и «Викторией». А остальных ты должен спокойно обыгрывать.

— Хотел бы сыграть в плей-офф чемпионата Европы против сборной России?

— Кстати, мы уже обсуждали это с Ромой Зобниным! Пару лет назад Россия обыграла Чехию в товарищеском матче 5:1. Помню, смотрел эту игру по телевизору. Хотелось бы отомстить! Ну и против одноклубников сыграть всегда интересно.

— Как дела у Марека Сухи, с которым ты вместе играешь за сборную?

— Скоро с ним увидимся. В прошлый раз он был травмирован, и сыграть вместе не получилось. Сейчас он выступает в Германии за «Аугсбург», но до сих пор интересуется судьбой «Спартака».