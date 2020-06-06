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Хорватский агент оценил шансы Баделя на переход в «Локомотив»

07:55
Милан Бадель. Фото Goal
Милан Бадель. Фото Goal
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Бывший игрок «Локомотива» и сборной Хорватии, сейчас хорватский агент, Томислав Дуймович в интервью «СЭ» отметил, что сомневается в переходе Милана Баделя? в московский клуб.

— Милан Бадель поможет «Локомотиву»? По нашей информации, вероятность перехода высока.

?- Честно скажу, что не очень пока верю в трансфер Баделя. Хотя его делами занимался агент Деян Йоксимович, который хорошо знаком с Николичем, это может упростить задачу. В последние дни с Миланом не общался, так что тему «Локомотива» не обсуждал. А когда приезжал во Флоренцию на два дня, то мы встречались. Знаю, что Бадель очень любит и «Фиорентину», и Италию, так что предложение должно быть очень заманчивым, чтобы он согласился на переезд. Сильная сторона Милана — очень спокоен. Он был ключевым игроком сборной Хорватии, на хорошем счету в Италии. Знает, куда бежать, как выходить из-под прессинга, отличное первое касание, видение поля. Что Бадель был бы шикарным приобретением для «Локо» и говорить излишне. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Дуймовича

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