«Хорошо, что в России начинают смотреть за успехами людей в регионах». В руководстве «Уфы» прокомментировали уход Газизова в «Спартак»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов назвал логичным уход Шамиля Газизова из башкирского клуба в московский «Спартак» на должность генерального директора.

— Мы очень рады за Шамиля. Особенно рады, что он уходит от нас на такой позитивной волне, все-таки победа над одним из лидеров чемпионата многого стоит, — приводит «ГорОбзор.Ру» слова Мурзагулова. — Тем более, она приблизилась нас к еврокубковой зоне. Что касается решения по уходу Газизова в «Спартак»: оно смотрится очень логичным, хорошо, что в России начинают смотреть за успехами людей в регионах и начинают вытаскивать их в Москву. Мне кажется, это правильная политика. Глава Республики Башкортостан также поддержал переход Газизова в «Спартак».

— Есть ли какие-то кандидатуры на замену Шамиля Камиловича? Может быть, вы возьмете больше работы в клубе на себя? До конца сезона остается три тура и скоро начнется активная трансферная работа...

— Сейчас сложная ситуация. Пока я сам буду руководить клубом, стану больше принимать участие в решениях. По крайней мере, я несу ответственность за результаты перед Главой Республики Башкортостан. Шамиль Газизов — талантливый человек, с интуицией, футбольным талантом. Мы надеемся, что у нас в Башкортостане подросли новые люди для таких должностей. Некоторые наработки у нас есть, но пока мы не готовы их объявлять.

— Это будет человек из Республики Башкортостан или вы рассматриваете специалистов из других регионов или стран?

— Это будет только человек из нашей республики. Нам важно, чтобы по-прежнему человек был заточен на то, чтобы за маленькие деньги давать результат.