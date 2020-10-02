«Хочу помочь водителю выйти из тюрьмы в России». Фернанду опубликовал новые доказательства

Экс-полузащитник «Спартака» Фернанду опубликовал в Instagram новые доказательства, что помогает своему экс-водителю Робсону Оливейре выйти на свободу. В марте 2019 года работавший на игрока 46-летний бразилец был обвинен в провозе в Россию запрещенных средств.

Оливейра был задержан в московском аэропорту. Ему грозит длительный тюремный срок. Сам водитель рассказывал, что должен был передать лекарства для Фернанду и его подруги, заявляя, что не знал о наличии запрещенных веществ в чемодане, который он должен был передать.

«Как и было вчера обещано, публикую еще фотографии квитанций и два договора о сотрудничестве. Я не хотел показывать их, но из-за ложных обвинений в том, что мы отказались от Робсона, я предоставляю вам эти документы, чтобы доказать, что я заплатил за все, что связано с его защитой, с самого начала процесса.

Я хотел бы показать больше, но повторяю, что это не мое намерение. Не хочу никого очернять или разоблачать. Просто хочу доказать, что с первого дня я пытаюсь помочь Робсону не в СМИ, а действиями, и что продолжаю делать все, что могу.

Хочу добавить и убедиться, что ни мы, ни посольство Бразилии в России не знали о запрете на лекарства. Запись была размещена на сайте посольства, но только после случившегося. Я хочу сосредоточиться только на том, чтобы помочь Робсону вернуться на свободу. После его семьи мы — те, кто этого хочет это больше всего", — написал Фернанду в Instagram.