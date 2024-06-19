Хлусевич о выборе капитана «Спартака»: «Проголосую за Классена»

Защитник «Спартака» Данил Хлусевич заявил, что считает своего одноклубника Леона Классена подходящим кандидатом на роль капитана красно-белых.

До этого капитаном команды был Георгий Джикия, который покинул команду по окончании сезона-2023/24.

— Кого бы вы хотели видеть капитаном?

— Не могу так говорить. Решает команда. За кого бы голосовал? Леон Классен. Или за Зиньковского, например. Он же хотел стать капитаном (смеется).

— Идет чемпионат Европы. Удается что-то смотреть? Болеете за кого-то?

— За наших братьев сербов. Хотелось бы, чтобы они вышли из группы. Там Бабич, болеем за него. Есть много непредсказуемых результатов, этим футбол и интересен.

В среду, 19 июня футболисты «Спартака» проходят медицинское обследование перед началом летних сборов.