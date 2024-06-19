Хлусевич — о своем будущем: «Я игрок «Спартака». «Болонья»? Нет»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о переходе в европейский клуб.

— Сафонов в «ПСЖ». Это топ?

— Очень рад за Мотю. Это очень хорошо! Надеюсь, он будет играть.

— Кто следующим из россиян уедет в Европу?

— Посмотрим, трансферное окно длинное.

— Было ли у вас что-то?

— Я игрок «Спартака», у меня ничего нет. «Болонья»? Нет.