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22 июля 2025, 01:38

Хлусевич — о матче с махачкалинским «Динамо»: «Не стоит критиковать судей»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил судейство в матче 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

— В первый раз видите, чтобы за один матч судья не засчитывал четыре гола вашей команды?

— Наверное, при мне в «Спартаке» еще такого не было (улыбается), — приводят слова Хлусевича «Известия». — Но так бывает. Главное, что у нас есть моменты. И я думаю, что в следующих матчах эти голы будут засчитаны.

— Претензии к судейству есть?

— Думаю, нам не стоит критиковать судей. Мы победили, и у нас было достаточно моментов, чтобы забить еще голы. К сожалению, не получилось, но это скорее связано с тем, что мы первый матч в сезоне проводили. Стартовые игры часто бывают такими. Мы пока входим в ритм, но, думаю, дальше будем играть еще лучше.

Василий Казарцев.«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с махачкалинским «Динамо»

Источник: Известия
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Даниил Хлусевич
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
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