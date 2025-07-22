Хлусевич — о матче с махачкалинским «Динамо»: «Не стоит критиковать судей»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил судейство в матче 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

— В первый раз видите, чтобы за один матч судья не засчитывал четыре гола вашей команды?

— Наверное, при мне в «Спартаке» еще такого не было (улыбается), — приводят слова Хлусевича «Известия». — Но так бывает. Главное, что у нас есть моменты. И я думаю, что в следующих матчах эти голы будут засчитаны.

— Претензии к судейству есть?

— Думаю, нам не стоит критиковать судей. Мы победили, и у нас было достаточно моментов, чтобы забить еще голы. К сожалению, не получилось, но это скорее связано с тем, что мы первый матч в сезоне проводили. Стартовые игры часто бывают такими. Мы пока входим в ритм, но, думаю, дальше будем играть еще лучше.