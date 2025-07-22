Матеус Алвес вызван в сборную Бразилии до 20 лет

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес вызван в сборную Бразилии до 20 лет, сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

Национальная команда проведет два товарищеских матча против Парагвая: 8 и 11 августа.

Матеус Алвес перешел в ЦСКА 10 июля. 20-летний хавбек подписал пятилетний контракт с московским клубом. Он дебютировал за армейцев в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).