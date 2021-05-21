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Болельщик «Локомотива»: «Было обещано привести Юрия Павловича на стадион, но мы этого до сих пор не увидели»

21 мая 2021, 22:05
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Болельщик «Локомотива» Кирилл Крюков рассказал «СЭ» о ситуации с приглашением бывшего тренера железнодорожников Юрия Семина на стадион.

«В конце марта была крайняя встреча с болельщиками, где было обещано привести Юрия Павловича на стадион до конца мая, — сказал Крюков «СЭ», — В какой это форме будет — не было озвучено. Казалось, что Юрий Павлович появится на стадионе и поприветствует болельщиков, а мы поприветствуем его. Мы этого до сих пор не увидели. Поэтому мы задали конкретный вопрос — ответ не услышали. Оказывается, что разговора про май не шло, хотя несколько человек из тех, что были на прошлой встрече подтвердили факт подобного общения. Это странно и наталкивает на определенные мысли и вопросы, даже внутри себя».

По итогам минувшего сезона «Локомотив» вместе с Николичем выиграл БЕТСИТИ Кубок России по футболу и занял третье место в Тинькофф РПЛ. В сезоне-2021/22 московская команда сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

(Артем Бухаев)

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