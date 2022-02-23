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Судейство

Сегодня, 10:30

Казарцев предположил, почему его не включили в список судей ФИФА

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Василий Казарцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на невключение в список судей ФИФА на 2022 год.

— В день матча ЦСКА — «Краснодар» РФС подал рекомендации в списки ФИФА. Вы там были, но в итоге вас не утвердили. Есть понимание почему?

— А есть версии?

— Их две: либо РФС отозвал вашу фамилию, либо то, что ФИФА так сама решила из-за того, что у вас был серьезный простой и грубая ошибка.

— А есть еще третья версия, что на каждую страну есть лимит главных судей и арбитров ВАР. ФИФА решила, что лимит исчерпан и пятый ВАР не нужен. Какой версии верить? Не знаю. Насколько мне известно, рекомендацию никто не отзывал. По поводу простоя надо спрашивать у ФИФА. Наверняка они за этим следят. Думаю, третья версия — максимально правдивая.

— Как это принять? Это же мечта.

— С другой стороны, я громко накосячил — если бы меня сейчас включили в эти списки, было бы стыдно перед самим собой. Мне и так стыдно. Если бы я после всего вот этого попал в международные списки... Ну, нелогично... Сам виноват, сам понес наказание.

Василий Казарцев. «Не прошло дня, чтобы не вспоминал тот эпизод. Когда увидел повтор — меня как током ударило». Большое интервью Казарцева

Василий Казарцев
ФИФА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
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Спартак

 10 1 2
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