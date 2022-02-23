Казарцев предположил, почему его не включили в список судей ФИФА

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на невключение в список судей ФИФА на 2022 год.

— В день матча ЦСКА — «Краснодар» РФС подал рекомендации в списки ФИФА. Вы там были, но в итоге вас не утвердили. Есть понимание почему?

— А есть версии?

— Их две: либо РФС отозвал вашу фамилию, либо то, что ФИФА так сама решила из-за того, что у вас был серьезный простой и грубая ошибка.

— А есть еще третья версия, что на каждую страну есть лимит главных судей и арбитров ВАР. ФИФА решила, что лимит исчерпан и пятый ВАР не нужен. Какой версии верить? Не знаю. Насколько мне известно, рекомендацию никто не отзывал. По поводу простоя надо спрашивать у ФИФА. Наверняка они за этим следят. Думаю, третья версия — максимально правдивая.

— Как это принять? Это же мечта.