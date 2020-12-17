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«Химки» — «Локомотив»: прямая трансляция матча начнется в 18.00

16:15
«Химки» примут «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ. Фото ФК «Химки»
«Химки» примут «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ. Фото ФК «Химки»
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В четверг, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Локомотив». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В первом круге железнодорожники обыграли соперника со счетом 2:1.

Следить за матчем «Химки» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Локомотив»

Химки — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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