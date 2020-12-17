В четверг, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Локомотив». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В первом круге железнодорожники обыграли соперника со счетом 2:1.

Следить за матчем «Химки» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Локомотив»