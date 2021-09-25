«Химки» — «Локомотив»: фол Гильерме очевиден, почему так долго работают ВАР?
На 49-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Локомотив» ошибся арбитр Алексей Амелин, не удалив вратаря гостей Гильерме. На помощь судье пришли видеоассистенты Владимир Москалев и Максим Гаврилин. Они провели проверку, вмешались в действия рефери и предложили ему посмотреть видеозапись. После этого Амелин исправил свою ошибку и наказал голкипера красной карточкой за то, что тот ударил Кемаля Адеми прямой ногой в область бедра. После удара на ноге нападающего остался характерный след от шипов.
Даже если бы Адеми, к примеру, до фола Гильерме оказался бы в офсайде, все равно вратаря «Локомотива» следовало бы удалить с поля.
Несмотря на итоговое решение судейской бригады, необходимо отметить, что в этой игре видеоарбитры тратили очень много времени на проверки эпизодов. Хотя Москалев — судья ФИФА, у него есть опыт работы видеоассистентом и на международных матчах.
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