Дмитрий Губерниев: «Если сегодня воспрянет «Спартак», то будет сложно всей Европе»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Уфа».
«Я надеюсь, что «Спартак» воспрянет. Но представляете, что будет если «Уфа» воспрянет? Воспрять может любая команда, но если это сделает «Уфа», то будет сложно «Спартаку». Если воспрянет «Спартак», то будет сложно всей Европе», — сказал Губерниев «СЭ».
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится сегодня, 25 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю