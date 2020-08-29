«Химки» и «Ротор» сыграли вничью и продлили безвыигрышные серии после возвращения в РПЛ

«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:1. Счет в первом тайме открыл форвард гостей Камиль Муллин. Во второй половине встречи Александр Ломовицкий провел ответный мяч.

Обе команды, вернувшиеся в премьер-лигу в этом сезоне, еще не одержали ни одной победы и занимают два последних места. У «Химок» 3 очка, у «Ротора» — 2.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

«Химки» — «Ротор» (Волгоград) — 1:1 (0:1)

Голы: Муллин, 32 (0:1). Ломовицкий, 56 (1:1).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мурнин (Мартусевич, 62), Корян (Воробьев, 85), Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Алиев (Конате, 76).

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Манучарян (Кожемякин, 46), Гогуа, Алейник, Жигулев (Серченков, 65), Давиташвили, Муллин, Макаров.

Предупреждения: Мурнин, 23. Кверквелия, 29. Боженов, 39. Байрыев, 53. Алейник, 79. Идову, 82. Трошечкин, 90+3.

Судьи: Левников. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).

ВАР: Амелин (Тула). Еремин (Москва).

29 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».