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Сегодня, 10:56

«Химки» и футболист Камышев договорились о расторжении контракта

Виктория Кравченко
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«Химки» договорились с полузащитником Ильей Камышевым о расторжении контракта, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 25-летний футболист покинет команду по окончании 2022 года.

В составе «Химок» хавбек играет с июля 2021 года. В этом сезоне футболист провел за команду 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/himki-i-futbolist-kamy-shev-dogovorilis-o-rastorzhenii-kontrakta/
ФК Химки
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