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Селюк рассказал об интересе к форварду «Ахмата» Конате из Европы: «Было предложение от «Црвены Звезды»

Константин Белов
Корреспондент
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Мохамед Конате.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал «СЭ» об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов.

«Было предложение от «Црвены Звезды», и не только от нее. Есть разные команды европейские и не европейские, которые хотят подписать Конате. У него контракт с «Ахматом», поэтому другие команды я направляю в грозненский клуб для переговоров. А там уже руководство будет рассматривать предложения. Уверен, что Конате до конца сезона останется в клубе. Российские топ-клубы тоже хотят этого нападающего, но не у всех есть деньги. Конате — это тот нападающий, который нужен каждому клубу, выигрывает единоборства, отрабатывает везде и забивает голы», — сказал Селюк «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.

Контракт 25-летнего футболиста из Буркина-Фасо действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 1,5 миллиона евро.

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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