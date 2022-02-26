«Химки» — «Динамо»: Дагерстоль оставил хозяев в меньшинстве в конце первого тайма

Защитник «Химок» Филип Дагерстоль получил красную карточку в первом тайме матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

В конце первого тайма швед грубо нарушил правила на Себастьяне Шиманьски.

Изначально главный судья встречи Кирилл Левников показал Дагерстолю желтую карточку, но после просмотра повтора эпизода арбитр изменил свое решение и удалил защитника.

Дагерстоль получил первую красную карточку за все время выступлений за «Химки». Футболист перешел в подмосковную команду в январе 2021 года из «Норчепинга».

Дагерстоль пропустит матч «Химок» против «Локомотива» в 20-м туре РПЛ из-за дисквалификации.