Хердур Магнуссон: «Помазун несколько раз нас спас»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в инетрвью «Известиям» признался, что остался доволен игрой резервного вратаря армейцев Ильи Помазуна в матче против «Эспаньола».

— Несмотря на статус матча, в Барселону приехало очень много фанатов ЦСКА. Вас это удивило?

— Да, я видел их на трибунах. Болельщиков действительно было очень-очень много. Очень приятно, что они приехали поддержать нас даже в этом матче. Честно признаться, мы бы хотели посвятить победу над «Эспаньолом» им, они этого заслуживают. Очень грустно, что мы не смогли набрать больше очков в Лиге Европы. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы показать достойный результат на внутренней арене.

— В матче с «Эспаньолом» Игоря Акинфеева в воротах заменил молодой Илья Помазун. Как вам его игра?

— Считаю, что Помазун выступил очень хорошо. Он воспользовался своим шансом в этом матче и отлично отыграл. Несколько раз спас нас в очень опасных моментах. Он может собой гордиться.