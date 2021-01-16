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Хендрикс будет играть в «Спартаке» под 4-м номером

22:07
Йоррит Хендрикс. Фото Twitter
Йоррит Хендрикс. Фото Twitter
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Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс будет играть в московском клубе под 4-м номером, сообщает пресс-служба красно-белых.

25-летний голландец подписал долгосрочный контракт с московской командой.

15 января Хендрикс прибыл в расположение «Спартака», который проводит зимний тренировочный сбор в Дубае. В субботу футболист успешно прошел медицинское обследование.

В текущем сезоне Хендрикс провел за ПСВ 16 матчей, но не отметился результативными действиями.

Всего в составе голландского клуба Хендрикс отыграл 239 встреч, трижды становился чемпионом Нидерландов и дважды — обладателем Суперкубка страны.

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