Хендрикс будет играть в «Спартаке» под 4-м номером

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс будет играть в московском клубе под 4-м номером, сообщает пресс-служба красно-белых.

Our new number 4 ? pic.twitter.com/M1hlnciU0L — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 16, 2021

25-летний голландец подписал долгосрочный контракт с московской командой.

15 января Хендрикс прибыл в расположение «Спартака», который проводит зимний тренировочный сбор в Дубае. В субботу футболист успешно прошел медицинское обследование.

В текущем сезоне Хендрикс провел за ПСВ 16 матчей, но не отметился результативными действиями.

Всего в составе голландского клуба Хендрикс отыграл 239 встреч, трижды становился чемпионом Нидерландов и дважды — обладателем Суперкубка страны.