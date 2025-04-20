Кисляк о ничьей с «Крыльями Советов»: «ЦСКА не дожал соперника»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

— Почему не удалось сохранить темп первого тайма?

— Наверное, где-то не забили свои моменты, чуть-чуть не дожали соперника. Вот поэтому и не получилось.

— С Рошей говорили о том, что он привез пенальти?

— Не акцентируем внимание на этой ошибке. Вся команда выигрывает, также как и вся команда играет вничью. Вы сами видели, что Виллиан — один из лучших игроков нашей команды, который тащил нас в прошлых матчах. У всех бывают ошибки, и эта оплошность не сильно повлияла на игру, мы сами виноваты, что не забили.