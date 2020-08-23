Полузащитник «Ростова» Кенто Хасимото стал автором единственного мяча в матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы». Для 27-летнего японца этот мяч стал первым в чемпионате России.

Хасимото — третий представитель Японии, забивший в российской премьер-лиги. Ранее в России забивали футболисты ЦСКА Кейсуке Хонда и Такума Нисимура.

Хонда играл за армейцев с 2010 по 2013 годы, становился чемпионом России в сезоне-2012/13, в 94 матчах отметился 20 голами. Нисимура перешел в московский клуб в 2018-м и за полтора года забил два гола в 17 играх. Сейчас он играет на родине за «Вегалта Сендай» на правах аренды.

Помимо Хасимото, Хонды и Нисимуры, в России выступали еще три японца: Дайсуке Мацуи («Томь», 2010), Сейчиро Маки («Амкар», 2010) и Такафуми Акахоси («Уфа», 2014).