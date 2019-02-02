Халк: "Файзулин - русский Иньеста"

Бывший форвард "Зенита" Халк - о своих экс-одноклубниках.

- В "Зените" было много хороших игроков. Кержаков – это легенда российского футбола. Поначалу было трудно с ним общаться, но потом мы поняли друг друга, и в наших отношениях появилось уважение. Это очень хороший игрок, просто посмотрите, сколько он забил, - цитирует футболиста телеканал "360". - Файзулин мало играл из-за травм, но я всегда им восхищался. Это же русский Иньеста! Это очень качественный игрок, который очень здорово обращался с мячом. Мне очень нравился Шатов, он был очень хорош, всегда умел завершить атаку. У него есть все, чтобы быть великолепным игроком. Отличный парень! Кто еще? В "Зените" было столько классных игроков! Смольников, например. Или Анюков. Хоть он уже и был возрастным футболистом, менее надежным его это не делало. Пользуясь возможностью, передаю всем парням привет. Скучаю по ним.

32-летний бразилец выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. За команду он провел 148 матчей и забил 76 мячей при 60 голевых передачах. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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