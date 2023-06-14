Хаджи рассказал о переводе Ширко в общую палату

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал «СЭ» о состоянии экс-футболиста красно-белых Александра Ширко.

«С сегодняшнего дня Александр Ширко переведен в общую палату. Восстановили ему ритм. Но чтобы у него не было срыва, то его проверят и возьмут еще анализы. Выпишут, скорее всего, через неделю», — сказал Хаджи «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что Ширко перевели из реанимации в кардиологию.

13 июня он был госпитализирован в реанимацию с сердечным приступом — пароксизмом фибрилляции предсердий. Сейчас у экс-нападающего «Спартака» восстановлен синусовый ритм, он продолжает получать необходимую терапию.