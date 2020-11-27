Хаджи: «Газизов как незаметно пришёл, так может и незаметно уйти»
Бывший администратор московского футбольного клуба «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал информацию о возможном уходе Шамиля Газизова с должности генерального директора. Он отметил, что работать в «Спартаке» генеральным директором очень непросто.
— Странно, что такие слухи вообще идут, ведь команда играет нормально, — цитирует RT Хаджи. — Дмитрий Попов для «Спартака» — более значимая фигура, чем Газизов, поэтому он и недоволен. Газизов как незаметно пришёл, так может и незаметно уйти. Я вообще сначала не понял, за какие заслуги он оказался в клубе. И пока сложно сказать, что он дал «Спартаку». В конце концов, не он приглашал Доменико Тедеско. Если Газизов уйдет, никакой трагедии не будет. Вот если клуб покинет Леонид Федун — она произойдет. Леонид Арнольдович видит, что пользы от Газизова нет, одни разговоры, а разговаривать он умеет и сам.
Это не зарубежные клубы, где хозяева не лезут в дела команды и дают поработать несколько лет. А в «Спартаке» на этой позиции трудились уже и Сергей Шавло, и Сергей Родионов. Казалось бы, настоящие спартаковцы. По большому счету все равно, кто занимает этот пост, ведь всем правит Федун. Человек сам влезает во все, за все платит и заказывает музыку.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/807463-hadzhi-gazizov-spartak
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