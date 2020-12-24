Хацкевич объяснил лидерство Степанова в РПЛ по количеству отборов

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал достижение 20-летнего защитника молодежной сборной России Данила Степанова, который принадлежит «Рубину», но этот сезон на правах аренды проводит в Волгограде.

— За 19 туров Степанов сделал больше всех отборов в лиге — 131. Цифры впечатляют?

— Даня — цепкий, жесткий, неуступчивый. Даже на тренировках всегда агрессивно идет в отбор. Это было заметно с первого дня, как приехал к нам из «Рубина». Ребята, которые прежде играли исключительно в ФНЛ, были поражены.

— Стычки случались?

— Нет. Я объяснял: «В РПЛ футбол другой. Привыкайте». Кстати, Степанов — игрок не грубый. В нынешнем сезоне получил семь желтых, но далеко не все карточки по делу.

— У него 131 отбор. У ближайшего преследователя Богосаваца из «Ахмата» — 85. Разрыв колоссальный.

— Просто Степанов нередко теряет мяч на своей половине поля, после чего бросается исправлять ошибку, мгновенно вступает в отбор. Так что здесь все взаимосвязано. Плюс в каких-то матчах мы меньше владеем мячом, вот и приходится чаще отнимать. А вообще я этим цифрам значения не придаю.

— Почему?

— Потому что надо учитывать, где был совершен отбор или перехват, в какой ситуации... Куча нюансов! (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Хацкевича — на сайте «СЭ»