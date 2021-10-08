Хачатурянц заявил, что нужно учитывать пожелания судей при назначении на матч
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента Тинькофф РПЛ, рассказал про особенности назначения арбитров на матчи.
«Можно ли отводить судей от матчей с нежелательными для них команд? Карасев говорил: «Бывает так, что не складывается работа в определенных городах», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ». -Просто не выходит что-то. Желание судьи нужно учитывать».
Ранее пост президента РПЛ покинул Сергей Прядкин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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