Гус Тил: «В ПСВ надеюсь реализовать свои футбольные амбиции и положить конец периоду неопределенности»
Полузащитник Гус Тил, который перешел из «Спартака» в ПСВ, обратился к болельщикам «Фейеноорда», за который выступал на правах аренды в прошедшем сезоне.
«После двух трудных лет вы дали мне возможность внести свой вклад в фантастический прошлогодний сезон, который мы завершили на третьем месте в чемпионате и с путевкой в Лигу конференций. Вы приняли меня с распростертыми объятиями и вернули мне радость футбола. Поэтому мне больно покидать вас сейчас.
ПСВ предоставил мне многолетний контракт, с этой командой я надеюсь реализовать свои футбольные амбиции и положить конец периоду неопределенности», — написал Тил в своих социальных сетях.
По информации «СЭ», «Спартак» заработает на трансфере Гуса Тила в ПСВ 4 миллиона евро.
Тил перешел в «Спартак» из «АЗ» в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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