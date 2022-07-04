Защитник «Ростова» перешел в «СКА-Хабаровск»
Защитник Томас Рукас перешел в «СКА-Хабаровск» из «Ростова», сообщает пресс-слжуба ростовского клуба.
Между «Ростовом» и хабаровским клубом достигнуто соглашение по трансферу центрального защитника.
В прошлом сезоне 25-летний Рукас на правах аренды выступал за «Енисей».
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