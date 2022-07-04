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Сегодня, 21:07

Защитник «Ростова» перешел в «СКА-Хабаровск»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Томас Рукас перешел в «СКА-Хабаровск» из «Ростова», сообщает пресс-слжуба ростовского клуба.

Между «Ростовом» и хабаровским клубом достигнуто соглашение по трансферу центрального защитника.

В прошлом сезоне 25-летний Рукас на правах аренды выступал за «Енисей».

Томас Рукас
ФК Ростов
ФК СКА-Хабаровск
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