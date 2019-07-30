Гуренко не верит в регресс "Локомотива"

Бывший полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко - о матче с ЦСКА (0:1) в третьем туре чемпионата России.

— Были большие ожидания от этого матча в плане борьбы и скоростей, — цитируют Гуренко "Известия". — Голевых моментов было совсем не много, а исход матча в итоге решил очень спорный пенальти. Обычно встречи этих команд получаются более яркими. Хотелось увидеть больше эмоций, больше драйва — все-таки собрался полный стадион. Не думаю, что у "Локомотива" регресс. У любой команды бывают ямы и удачные моменты. Уверен, "железнодорожники" выкарабкаются. Юрий Павлович Семин знает, как преодолевать такие ситуации.

Единственный мяч с пенальти забил Федор Чалов.

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