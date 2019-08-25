Гурцкая рассказал, как развалился «Спартак» Карреры

Известный агент Тимур Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал, какие проблемы начали в «Спартаке» после завоевания чемпионства.

— Проблемы начались сразу после чемпионского года, — отметил Гурцкая. — Как только в руководство пришли новые менеджеры, которые считали, что хорошо разбираются в футболе, а Массимо — физрук, начались проблемы.

Премиальные не поделили? Массимо получил свои премиальные. Марко, как хороший агент, пошел к Федуну с просьбой увеличить зарплату. Для тренера «Спартака» зарплата была очень маленькая. На это Леонид Арнольдович ответил: «Марко, я очень суеверный, я все время поднимаю эти заплаты, плачу от вольного какие-то гигантские суммы, но не получаю должного результата... Давай так: Если «Спартак» станет чемпионом, я ему компенсирую бонусом». Все. Он этот бонус получил. Он не должен был его ни с кем делить. Некоторые журналисты решили, что это бонус тренерского штаба. Это был личный бонус Карреры, который ему лично вручил Леонид Федун.

— Журналисты создавали негативный фон для Карреры?

— Конечно. На второй год. После чемпионства, когда трибуны показали свою мегалюбовь к тренеру. Не могут в России иностранца так любить. Такого в истории еще не было. Поэтому очень много нагнетали журналисты. Некоторые интервью, которые выходили в свет... Откуда они могли взяться? Значит, находили недовольных. В команде 22 человека, из них 11 недовольных. Находили самого недовольного, который рассказывал. Потом это все приукрашалось. Поэтому так развалили команду.