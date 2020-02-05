Гурам Аджоев рассказал о поддержке клубами РПЛ кандидатуры Сергея Прядкина

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев дал большое интервью «СЭ» об актуальных вопросах зимы-2020, в числе прочего отметив, что Сергей Прядкин был безальтернативной кандидатурой на пост президента РПЛ.

— 4 февраля завершилось выдвижение кандидатов в президенты РПЛ. Все клубы поддержали главу лиги Сергея Прядкина?

— Мы поддержали его и в первый, и во второй раз. Если надо будет, поддержим и в третий. Пока не вижу никаких других кандидатов. Человек справляется со своим делом.

— Как оцените перемены в судейском корпусе РФС? Клубы РПЛ были недовольны Александром Егоровым, он ушел. Назначение Виктора Кашшаи поможет решить проблемы?

— Пока рано делать даже предварительные выводы. Говорить можно много, но посмотрим, какими будут результаты работы. Будем надеяться, что перемены произойдут. Тем более пришел человек, который судил большие игры. Кашшаи — уважаемый арбитр, его все знают. И должен принимать правильные решения. Да, клубы были за изменения. Судейство — это всегда очень болезненная и горячая тема. Судьи — живые люди, которые тоже ошибаются. Но хочется, чтобы это происходило как можно реже. (Артем Агапов)

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