Гурам Аджоев ответил на вопрос, готов ли «Арсенал» взять Кокорина

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев дал большое интервью «СЭ» об актуальных вопросах зимы-2020, в числе прочего отметив, что хорошо знает нападающего «Зенита» Александра Кокорина, однако решение о том, где продолжать карьеру он будет принимать самостоятельно.

— «Арсенал» известен тем, что выводит на новый уровень молодых игроков и перезапускает карьеры опытных. Здесь недалеко в «Зените-2» вместо «Сочи» работает Кокорин. Нет желания его забрать?

— Кокорина я знаю давно. Все зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему.

— «Арсенал» вместе с другими клубами задал белорусский тренд. Многие в РПЛ обратили внимание на этот рынок, игроки которого не будут считаться легионерами.

— Так и есть. Тем более игроки сборной Белоруссии — качественные. А дальше все зависит от них. Мы даем возможность раскрыться, но нужно определенное время на адаптацию.

— Новый лимит — «8+17» — с одной стороны, снимет ограничение на число игроков на поле, с другой многие соглашаются: он даже жестче действующего. Если три иностранца по разным причинам выпадают, ограничение становится более суровым. Вам нравится эта формула?

— Моя позиция по этому вопросу такова: если брать иностранного игрока, то он должен быть футболистом уровня сборной своей страны. Легионеры обязательно должны давать качество и повышать уровень конкурентной среды, в которой мы находимся и работаем. В таком случае приезд иностранного игрока понятен, логичен и оправдан. И наоборот, нет никакого смысла брать футболистов, который ничем не лучше игроков резервного состава. Да еще и платить ему в разы больше. Это абсурд. (Артем Агапов)

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