Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев обсудил с корреспондентом «СЭ» финансовую ситуацию в тульском клубе.

— Премьер-министр РФ объявил о введении «налоговых каникул». Как это поможет клубу?

— Учитывая зарплаты наших иностранцев и скачок доллара, для нас сказочное решение.

— В некоторых клубах уже «заморозили курс» в контрактах легионеров. А вы планируете пойти на такие меры?

— А мы уже договорились, и всем платим по фиксированному курсу. Все они — нормальные люди и понимают, что это необходимо, ведь этот форс-мажор затронул весь мир, а не только Россию.

— Швейцарский «Сьон» уже расторг контракт с некоторыми игроками.

— Президент этого клуба, наверное, знает, что делает. У нас — своя страна, и свои законы. Тем более, после введения «каникул». Из-за того, что налоги не платим, мы догоняем нашу ведомость.

— Оценивали потери для вашего клуба?

— В конце месяца сядем и оценим, а так ведь потери есть у всей страны. Ничего с этим не поделаешь — надо просто ждать, чаще мыть руки и соблюдать гигиену.

— Игроки «Арсенала» как относятся к тому, что приходиться находиться взаперти?

— Все понимают: лучше сейчас потерпеть, чтобы быть здоровым. Все ведь думают о родных, детях, родителях и окружающих. (Евгений Белоусов)