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Гурам Аджоев: «Глушенков? Нас и Месси интересует»

17:02
Максим Глушенков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Глушенков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию «СЭ» о возможной аренде полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова.

— О нашем интересе к Глушенкову я впервые слышу от вас, — заявил Аджоев. — Интересен ли он нам? Нас интересует и Месси, но позволить его мы не можем. (Евгений Белоусов)

Сезон-2019/20 Глушенков провел на правах аренды в «Крыльях Советов». В этом чемпионате 21-летний экс-хавбек «Чертаново» сыграл за «Спартак» в пяти матчах РПЛ, но лишь в одном вышел в стартовом составе.

«Арсенал» — основной претендент на Глушенкова

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