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Сегодня, 20:25

Губочан рассказал, что не испытывает давления на родине из-за общения с россиянами

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший защитник «Зенита» словак Томаш Губочан в комментарии для «СЭ» рассказал, с кем из бывших зенитовцев общается чаще всего, а также отметил, что не испытывает давления на родине из-за поддерживания связей с россиянами.

— Получается ли сегодня следить за «Зенитом», за РПЛ?

— К сожалению, нет. Но общаюсь с ребятами, вместе с которыми играл в России. Например, часто на связи с Витей Файзулиным. А следить за «Зенитом» или другими российскими командами непросто из-за отстранения от еврокубков.

— Как думаешь, как скоро российские клубы вернутся в Европу?

— Мне сложно говорить что-то об этой ситуации. Не слишком погружен в новости. Пошли разговоры, что конфликт может закончиться в 2025 году, — хочется верить, что так оно и случится.

— Нет ли в Словакии негатива по отношению к тебе из-за общения с людьми из России?

— Нет. В кругу моих близких — точно нет. Никаких претензий. Они знают мое отношение и мой настрой, так что никакой критики.

Губочан с 2008 по 2014 год выступал в России за «Зенит», а с 2014 по 2016 год — за «Динамо». В составе питерского клуба он дважды выиграл чемпионат России, по разу — Кубок и Суперкубок России. Является воспитанником словацкой «Жилины», за которую выступает в настоящее время, вернувшись в клуб в 2023 году.

Томаш Губочан
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«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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