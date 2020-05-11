Губерниев поздравил Семина с днем рождения. И вспомнил про ланей и попугаев

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил с днем рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

«С огромным удовольствием поздравляю с днем рождения Юрия Сёмина! Желаем ему удачи, здоровья, чтобы все золото разных чемпионатов и турниров приближалось к Семину стремительной серебряной ланью и чтобы все говорящие попугаи мира славили прекрасного тренера-победителя!!!» — написал Губерниев в Instagram.

Ранее Губерниев раскритиковал решение журналистов вручить Семину по итогам 2019 года «Серебряную лань» — приз лучшему тренеру России, предположив, что за него голосовали «серебряные олени». В ответ на это Семин выложил фото с призом и написал: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев».