РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Губерниев назвал тренера «Химок» Моуринью

15:30
Теги:

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о главном тренере «Химок» Сергее Юране. Ранее стало известно, что подмосковная команда следующий сезон проведет в РПЛ.

— О, Сергей Моуриньо-Юран прочитал мое сообщение в телеге и обьявил бойкот каналу «Матч ТВ», — написал Губерниев в своем Telegram-канале. —  Сергей, ваши работодатели смеются... А я расстроен.

Боже мой, сколько их было, тренеров «Химок», а сколько еще будет... ой,ой,ой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир