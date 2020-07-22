Губерниев назвал тренера «Химок» Моуринью

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о главном тренере «Химок» Сергее Юране. Ранее стало известно, что подмосковная команда следующий сезон проведет в РПЛ.

— О, Сергей Моуриньо-Юран прочитал мое сообщение в телеге и обьявил бойкот каналу «Матч ТВ», — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Сергей, ваши работодатели смеются... А я расстроен.

Боже мой, сколько их было, тренеров «Химок», а сколько еще будет... ой,ой,ой