«Грустно, что так сыграли с «конями». Ефремов рассказал, смотрел ли он дерби «Спартака» с ЦСКА
16:34
Актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов рассказал, смотрел ли он московское дерби.
«Матч не видел, потому что в тюрьме нет телеканала «Матч Премьер». Посмотрел уже потом «После футбола» с Черданцевым. Грустно, что так сыграли, да еще и с «конями». Надеюсь, «Спартак» поборется с «газом» (актер, скорее всего имел ввиду «Зенит» — прим. «СЭ»)», — приводит ответ Ефремова в своем канале в Яндекс.Дзен журналист Артем Локалов.
Матч ЦСКА — «Спартак» завершился победой армейцев — 3:1.
Дополнительная информация:
https://zen.yandex.ru/media/lokalov/nadeius-s-gazom-poboremsia-chto-efremov-otvetil-iz-sizo-na-moe-pismo-pro-spartak-5f68963d3557c51afdd3c9f2
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