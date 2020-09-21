«Грустно, что так сыграли с «конями». Ефремов рассказал, смотрел ли он дерби «Спартака» с ЦСКА

Актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов рассказал, смотрел ли он московское дерби.

«Матч не видел, потому что в тюрьме нет телеканала «Матч Премьер». Посмотрел уже потом «После футбола» с Черданцевым. Грустно, что так сыграли, да еще и с «конями». Надеюсь, «Спартак» поборется с «газом» (актер, скорее всего имел ввиду «Зенит» — прим. «СЭ»)», — приводит ответ Ефремова в своем канале в Яндекс.Дзен журналист Артем Локалов.

Матч ЦСКА — «Спартак» завершился победой армейцев — 3:1.