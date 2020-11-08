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Грулев не сыграет за молодежную сборную России

18:29
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Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев из-за повреждения пропускает матч 14-го тура Тинькофф — РПЛ с «Локомотивом». По данным «СЭ», эта травма не позволит 21-летнему хавбеку отправиться в расположение молодежной сборной России. (Константин Алексеев)

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