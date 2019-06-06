Григорий Иванов: "Предложение "Урала" по стадионам приняли к рассмотрению"

Президент "Урала" Григорий Иванов​ сообщил, что его предложение по сокращению требований к вместимости стадионов клубов РПЛ приняли к рассмотрению.

– По стадионам? Приняли предложение, дальше будут рассматривать. За другими комментариями – к руководству РПЛ.

Иванов предлагал снизить требования по вместимости к стадионам, принимающим матчи РПЛ. По существующему регламенту они должны вмещать не менее 10 тысяч человек. (Александр Рогулев)

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